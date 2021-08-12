Власть довела до того, что 67% украинцев считают себя бедными. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат, сопредседатель Оппозиционной платформы ‒ за жизнь Вадим Рабинович.

“По данным Госстата, в Украине всего лишь 1% людей, которые относят себя к среднему классу. В то время, как 67,1% ‒ к категории бедных. Видеть такую статистику в стране, которую любишь, очень досадно. Ведь, если бы правительство не загнало людей в нищету, то сейчас в категории "состоятельные" не стоял бы прочерк. Знаете, что это означает? А то, что к богатым себя причисляют менее 0,1% украинцев. Значительная часть украинцев (31,9%) ‒ не считают себя бедными, но еще и не причисляют себя к среднему классу. Только 1,6% украинцев указывают, что их материальное положение улучшилось за прошлый год. Материальное положение осталось без изменений у 43,6% украинцев, "скорее ухудшилось" ‒ у 29,5% и ухудшилось ‒ у 21,2%” ‒ сообщил он.

Парламентарий отметил, что это при том, что команда президента не упускает возможности похвастаться своими "успехами".

“А в реальности всё иначе: повышение минимальной зарплаты и пенсий на копейки ‒ никак не улучшило жизнь наших граждан! Добавлю, что также по результатам опроса Киевского международного института социологии за последний месяц выросло число украинцев, которые считают, что дела в стране идут в неправильном направлении ‒ с 64% до 68,7% опрошенных. Главными проблемами они считают: войну на Донбассе, коррупцию, безработицу и коммунальные тарифы. О чем можно говорить, если 14,1% украинцев не хватает денег даже на еду. Про покупку одежды, деньги на отпуск и т.д. ‒ вообще молчу”, ‒ написал Рабинович.

Народній депутат подчеркнул, что статистика показывает, что политика украинской власти работает на уничтожение украинцев.

“И Зеленский еще позволяет себе говорить, что мол кому, что не нравится ‒ на выход из страны. Было бы больше толку, если бы Украину покинул он и его некомпетентная команда. Уже говорил и еще раз повторю, что нашему государству нужны досрочные выборы, чтобы не дать людям умереть от голода!” ‒ резюмировал Вадим Рабинович.