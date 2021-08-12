В нынешней ковидной жизни Украины становится "модным" показательное публичное хамство и цинизм с последующим так называемым извинением.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Приводим слова автора без комментариев.

Обозвала украинский язык последними словами и извинилась, сжег национальный флаг и пообещал больше не сжигать, поиздевался над исторической частью города, а после - начнет новую жизнь по Закону…

Убежден, что этот «фестиваль модного цинизма» с последующим «обвинительным пиаром» может остановить лишь неотвратимое наказание из-за административной и уголовной ответственности!

Для примера напомню, как соавтор нормы об ответственности за надругательство над государственными символами, что:

«Публичное надругательство над Государственным Флагом Украины, Государственным Гербом Украины или Государственным Гимном Украины - наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или лишения свободы на срок до трех лет.»

Если человек, точнее негодяй, сначала специально записывает на видео, как сжигает наш ФЛАГ, а потом типа извиняется, то наказание должно быть максимальным, потому что речь идет о специально продуманых и срежиссированых действиях.

Кроме того, статью 338 Уголовного кодекса Украины нужно дополнить ответственностью за надругательство над украинским языком, украинской историей, в частности речь идет о непризнании Голодомора…

И о нанесении ущерба исторической части Киева.

Это дело должно стать показательным, чтобы наконец остановить циничное осквернение историко-архитектурных объектов нашей столицы и других городов Украины. Напомню, что несколько лет назад возле Софии Киевской - объекта ЮНЕСКО работало... колесо, которое после нашей сокрушительной критики переместили на... Контрактовую площадь, где ему тоже не место. Наша команда «7 чудес Украины» давно требует остановить уничтожение древнего Подола развлечениями на «чертовых колесах» и рубкой дров для шашлыков среди сооружений украинского барокко. Обзорные колеса должны стоять в парках новых районах Киева, чтобы можно было осмотреть остатки некогда величественного Киева, и не разрушать сохранившиеся единичные исторические памятники древней украинской столицы.

Итак, сделаем все, чтобы остановить цинизм новомодных негодяев и подонков, которые плюют на нашу историю, культуру и язык, а потом нагло извиняются!

П. С. Слово «звиняйте» использую специально, чтобы подчеркнуть ватное мировоззрение «героев» этой статьи.