Была ли задача обвинить Китай в лабораторном происхождении COVID-19? Украинский журналист и политолог Дмитрий Джангиров прокомментировал публикации в американской прессе об искусственном происхождении вируса в программе «Культ личности» Руслана Бизяева

«Китай должен быть страшным изгоем, - говорит он. – Ну, уйгуры, они не катят, мы же понимаем: посыплется там Юго-восточная Азия – и забудьте про выводы. Там логика понятная. Как было в окружении Советского Союза, такое же сдерживание идет вокруг Китая и сегодня. Поэтому надо мобилизовать общественное мнение. Вот как Союз был страшной страной с преступлениями, империей зла – вот сейчас – империя зла Китай. Россия, сбившаяся с пути, не дошедшая до Европы – ну вот, как-то так…Ну, кладут ноги на стол, ну и что? Кладут в переговорном процессе с теми, кто послабее. Но не отказываются же от переговоров! Такая у них дипломатия. А если Скрипаля не травить и склады не взрывать – так и обвинить их не в чем», - рассуждает политолог.

Противостояние Америки с Китаем неизбежно, считает Джангиров.

«Это противостояние двух экономических систем. Не будем погружаться в тонкости статистики. Давайте грубо признаем, что обе страны по 25 процентов мирового ВВП, или по 20. Мы понимаем, что они контролируют значительную часть экономики других стран, а что еще хуже – взаимосвязаны. На эти две страны и на то, что они контролируют и что находится под их непосредственным влиянием, я готов оценить 60 процентов мирового ВВП. Но глобус для них маленький. А Россия не участвует в борьбе за экономическое лидерство. Она участвует в борьбе за некие политические свои представления», - делает вывод Джангиров.

Politeka сообщала, что, по мнению Ермолаева, Китайские лидеры от саммита к саммиту повторяют, что они выступают за открытый рынок и многообразие связей.

Также Politeka сообщала, что Джангиров объяснил, что читается между строк споров между Европой, США и Россией об Арктике: «А может, мы так договоримся, чтобы китайцев туда не пустить?».