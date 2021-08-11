Те, кто воюют в АТО, - тоже герои Украины, но люди не обращают на них внимания на улицах, ведь они не просят и не демонстрируют свои достижения. Так сказал политолог Михаил Чаплыга в своем блоге.

По мнению Чаплыги, добровольцы АТО - герои Украины. Он объясняет, что этих людей на фронт привела совесть и желание защитить государство, хоть это и поставило под угрозу их жизнь, а также их семьи. «Они действовали по зову совести и действительно были добровольцами», - подчеркивает эксперт.

В то же время, говорит он, добровольцы АТО не демонстрируют свои достижения, не кичатся медалями, не требуют ничего, никого не обвиняют и даже не используют льготы. «И мне так приятно иногда помочь им, когда они ничего не просят», - рассказывает политолог. Итак, констатирует Чаплыга, это искреннее желание помочь государству.

Кроме этого, замечает Чаплыга, в АТО добровольцев ведет только идея, а не обогащение. «Они никого не грабили – они исполняли свой долг и таких много», - подчеркивает он и добавляет, что этих людей, тем не менее, обычно не замечают на улицах.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, о чем Меркель едет говорить с Зеленским.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга рассказал, почему закон о налоговой амнистии несправедлив.