Экономист Юрий Атаманюк в своём блоге рассказал о проблемах в Украине. По его словам, когда народ нищает, то олигархи богатеют.

«Мы видим непонятную платежку за газ и начинаем анализировать – а кто нам эту платежку выдал? Она пришла, потому что такая политика облгаза и какой-то топливной электростанции. А кому они принадлежат? Оказывается, что они принадлежат олигархам», - отметил Атаманюк.

Как отметил эксперт, общество желает справедливости и именно поэтому делается ставка на СНБО, ведь надо разобраться, почему тарифы дорожают, что фактически приводит к обеднению украинцев.

«Антикоррупционные позывы в обществе, что мы хотим посадки – на этом определенные политические силы пришли к власти. Общество возмущает несправедливое распределение материальных ресурсов внутри страны», - сказал эксперт.

По словам экономиста, олигархи, несмотря на разные беды, которые происходят в Украине, богатеют, а 50% обычного населения живет за чертой бедности. Как отметил Атаманюк, именно для решения этих проблем и создана государственная машина, которая должна работать исходя из интересов нашей страны.

Как сообщала Politeka, Атаманюк назвал преимущества Северного потока-2 над украинской ГТС для Европы.

Также Politeka публиковала слова Атаманюка, что у нас нет персонификации ответственности.