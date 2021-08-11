Экономист Юрий Атаманюк в своём блоге рассказал о проблемах в Украине. По его словам, когда народ нищает, то олигархи богатеют.
«Мы видим непонятную платежку за газ и начинаем анализировать – а кто нам эту платежку выдал? Она пришла, потому что такая политика облгаза и какой-то топливной электростанции. А кому они принадлежат? Оказывается, что они принадлежат олигархам», - отметил Атаманюк.
Как отметил эксперт, общество желает справедливости и именно поэтому делается ставка на СНБО, ведь надо разобраться, почему тарифы дорожают, что фактически приводит к обеднению украинцев.
«Антикоррупционные позывы в обществе, что мы хотим посадки – на этом определенные политические силы пришли к власти. Общество возмущает несправедливое распределение материальных ресурсов внутри страны», - сказал эксперт.
По словам экономиста, олигархи, несмотря на разные беды, которые происходят в Украине, богатеют, а 50% обычного населения живет за чертой бедности. Как отметил Атаманюк, именно для решения этих проблем и создана государственная машина, которая должна работать исходя из интересов нашей страны.
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Как сообщала Politeka, Атаманюк назвал преимущества Северного потока-2 над украинской ГТС для Европы.
Также Politeka публиковала слова Атаманюка, что у нас нет персонификации ответственности.