В электорате Трампа были геи. Более того, в два раза больше избирателей именно от геев проголосовало на выборах 2020 года, чем 2016. Об этом в новом выпуске программы «Культ личности» Руслана Бизяева рассказал украинский журналист и политолог Дмитрий Джангиров.

«Каждый седьмой гей оказался извращенцем и проголосовал за Трампа. Статистика «Нью-Йорк Таймс» по экзит-полам может быть несколько неточной, потому что не учитывает самого справедливого голосования по почте. Потому что хр*н знает, сколько там спряталось. Более того, почти во всех штатах по вине демократов происходит страшное преступление против демократии: заставляют голосовать с предоставлением паспорта! Там широкий список документов, которые надо показать. Просто покажи!», - иронизирует он.

Джангиров также прокомментировал ситуацию относительно выборов мэра Нью-Йорка, где в нынешнем году впервые применяют новую систему предварительных выборов.

«Система, которая начинает хаять свое прошлое, причем то прошлое, которое было мифологизировано, и лежит в основе системы, то понятно, что система этого выдержать не может. Для Советского Союза это была история больше 1917 года, немножко Великая Отечественная война. У американцев есть безумие, связанное с отцами-основателями. Но вот один из основных элементов безумия, который напрямую связан с их политикой, это когда было очередное обострение в Израиле, и кандидат азиатского происхождения, миллиардер, очень среди молодежи популярный – он же тоже в праймериз идет от демократической партии. Ну и он выступил в поддержку Израиля. Опаньки! А Кортес вообще сказала, что палестинские организации заблокируют его офис», - рассказывает политолог.

Он говорит, что ни одну из позиций не осуждает.

«Но для Америки навязывание точки зрения, причем силовым способом!.. Они в какую-то не в ту фазу. При этом для многих американцев-политиков, что надо поддерживать, оказывается, палестинцев, стало неприятным сюрпризом, и что это мейнстрим», - делает вывод Джангиров.

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