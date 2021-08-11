Украинский политолог, политический эксперт и аналитик Александра Решмедилова в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказала, зачем канцлер Германии Ангела Меркель едет в Украину
«Меркель не приедет на Крымскую платформу – это уже понятно. Или не останется. Эту встречу выносят на день раньше, слегка отдельным треком, для того чтобы вопросам «Северного потока» уделить максимальное количество внимания. Суть в другом… Если не будет опять-таки Меркель, кто приедет на Крымскую платформу?», - говорит эксперт.
Решмедилова отмечает, что Меркель посетит Киев перед встречей Зеленского с Байденом, чтобы в очередной раз акцентировать свои позиции по «Северному потоку-2».
По ее словам, судя по последним заявлениям канцлера Германии, США начали иначе трактовать общие договоренности по трубопроводу.
«Даже начались определенные санкционные движения в направлении «Северного потока»… Меркель очень не нравится. И она аккуратно дипломатическим языком говорит, что если это будет продолжаться, то подобная политика, условно, каких-то санкционных ограничений может повлиять на переговорные позиции по Украине и не особо стимулировать позитивный исход этих переговоров», - сказала политолог.
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Как сообщала Politeka, Решмедилова рассказала, что украинская власть будет отвечать на требования западных партнеров.
Также Politeka писала, что Решмедилова заявила, что политика ЕС в отношении РФ противоречивая.