Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Будущее» рассказал о перспективах Киева. По его словам, Киев развивается, но чтобы столица стала реально статусной, этому должны соответствовать все государственные учреждения в Киеве

«Киев растет за счёт предпринимателей, за счёт того, что здесь нет какого-то одного клана – они тут пересекаются. Все заинтересованы в заработке, поэтому это более-менее цивилизованный город», - отметил Балашов.

По словам эксперта, Киев как город развивается, но есть много проблемных моментов, такие как плохое благоустройство Майдана или побитая плитка на Софиевской площади. По мнению Балашова, центр должен быть привлекательным для приезжих и там должна идти торговля.

«Но когда ты заходишь во двор следственного изолятора РУВД Печерского района, то это какой-то трэш. Вонючие туалеты, не унитазы, а как в школе дырки. Сломанные двери чьими-то головами», - сказал Балашов.

По мнению Балашова, чтобы город выглядел очень привлекательно и имел высокий статус, то этому должны соответствовать здания всех государственных инстанций.

Как сообщала Politeka, Балашов прокомментировал внешнюю разведку: Для меня непонятно, чем они занимаются.

Также Politekа публиковала слова Балашова об инвестициях в Украину: Приоритет – вся транспортная инфраструктура.