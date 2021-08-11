В программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24» общественный деятель Олесь Доний оценил готовность НАТО создавать в Украине военные базы.

Прежде всего Доний обращает внимание на то, что никто серьезно еще не обсуждал создание военных баз НАТО в Украине. «То, что они могут появиться или не появиться — это только может быть нашими желаниями или нашими предложениями», - утверждает он и добавляет, что это послужило бы для защиты от российской агрессии.

По словам гостя программы, в интеллектуальных средах эта идея появилась как предложение президента Украины, но не более. «Со стороны Соединенных Штатов Америки мы не видели такого желания пока», - говорит общественный деятель.

Кроме этого, Доний называет еще одно препятствие для создания военных баз НАТО в Украине: «Конституция Украины прямо запрещает наличие иностранных баз». В то же время он отмечает, что о российском Черноморском флоте указано в переходных положениях, но о других - нет. Тем не менее, гость программы ссылается на мнение юристов и отмечает, что создать военные базы НАТО здесь удастся в обход Конституции, хоть это и подорвет доверие общества.

В то же время он напоминает, что Украина хочет вступить в НАТО, но никто ничего ей не обещает даже в перспективе. «И здесь опять-таки вопрос — боятся обострения ситуации», - констатирует Доний.

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