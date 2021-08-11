Какие вопросы окажутся в центре разговора Зеленского и Байдена в ходе их встречи? Своими предположениями в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» делится политический эксперт Александра Решмедилова

«Заявления о том, что консультации о назначениях в силовом блоке будут вестись с лидером другой страны, звучат вызывающе. Разве это кастинг на роль в фильме? Зеленский не повезёт с собой за океан кандидатов на соответствующие должности. Если мы станем свидетелями таких процессов, это будет ещё большим ударом по суверенитету Украины, настоящей пощёчиной. Вопрос в том, насколько Украина самостоятельна в принятии своих решений. Я не представляю себе контекст, в котором такие обсуждения могли бы быть уместны. Но если такие заявления уже звучат – это значит, что влияние США на украинскую политическую кухню гораздо больше, чем мы хотим себе признаться», - считает гостья программы.

Она отмечает, что сейчас в самой Украине идут дискуссии о том, насколько наша страна самостоятельна. Решмедилова считает символичным то, что такие разговоры ведутся в преддверии празднования 30-летия украинской независимости.

«Будем надеяться, что Украина сможет отстоять свою самостоятельность. Но и в самом деле есть инсайдерская информация о том, что сейчас у нас три министра занимают весьма шаткие позиции и могут быть смещены: это министры обороны, юстиции и культуры», - говорит Александра Решмедилова.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Владимир Воля прокомментировал предстоящую встречу Зеленского и Байдена.

Также Politeka сообщала, что по поводу этой встречи высказался политолог Тарас Загородний.