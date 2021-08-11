Общественный деятель Олесь Доний в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, может ли канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Украину выдвинуть украинской власти ультиматум относительно мирных переговоров с РФ.

«Не может. Может приехать со словами, а с ультиматумом – нет. У Германии нет средств воздействия, средств давления на Украину, которые имеют, например, Соединенные Штаты Америки. Никаких средств давления у Меркель нет, поэтому ультиматума быть не может», - говорит эксперт.

По его словам, более важна позиция Германии относительно Украины в переговорах с США.

«Не в Киеве, когда они встречаются, а, условно говоря, в Вашингтоне. Тут более важно... Потому что мы видим, что Соединенные Штаты чувствительны к позиции Германии гораздо больше, чем к позиции Украины. И это тоже объективно обусловленная вещь взаимоотношениями, взаимозависимостью и тому подобное. Поэтому не на переговорах между Германией и Украиной будет решаться судьба оккупированного Донбасса или так называемых Минских соглашений», - сказал Доний.

Также он рассказал, как на встречу Меркель и Зеленского отреагируют США.

«Соединенные Штаты Америки как государство, которое имеет амбиции быть мировым лидером, наблюдают за различными странами и различными переговорами. Но у них есть собственная позиция. Поэтому от переговоров между Меркель и Зеленским... Я не думаю, что будут какие-то личные принятия решений в Вашингтоне. Еще раз подчеркиваю – более важно, какие были переговоры между Меркель и Байденом, то есть между ними персонально. К сожалению, судьба Украины в данный момент решается не очень сильно с Украиной – решается за ее спиной. По крайней мере пытаются сильные государства за ее спиной так решать», - резюмировал эксперт.

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