Для какого разговора канцлер Германии направляется в Украину? На эту тему рассуждает политолог Михаил Чаплыга в программе «Чаплыга отвечает».

По мнению Чаплыги, Меркель едет к Зеленскому, чтобы расставить все точки над «и» с транзитом: Украина пообещала в 2019 году обеспечивать транзит до окончания строительства Северного потока-2. «Вы свое слово сдержали, мы вам бабки дали», - заключает эксперт.

Также он отмечает, что Германия беспокоится только об одном - о введении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. По словам политолога, как только ее введут, транзита через Украину не будет. «Транзита не будет, и откуда вы будете брать реверс? То есть нам реально надо будет закупать», - говорит Чаплыга.

Как отмечает эксперт, Германию не беспокоит, что с Украиной будет дальше: она будет получать реверсный газ из фирмы-прокладки. Итак, констатирует он, транзита российского газа не будет, придется покупать у Европы, а потому и возрастет его цена. «Вы сейчас умножили на два и раздеваете граждан, а потом вам ещё надо будет на два умножить», - возмущается Чаплыга.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, что будет влиять на цену газа.

Также Politeka писала о том, что Романченко поразмыслил о причинах приезда Меркель в Украину.