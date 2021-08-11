Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, Анна поделилась тревожными мыслями
Об этом пишет Hyser.ua.
В последнее время девушка стала более откровенна со своими подписчиками, и стала затрагивать темы, о которых раньше предпочитала молчать.
«Недавно задумалась о том, бывает ли у других людей такое ощущение, когда ты вдруг в секунду осознаёшь, что твой мир перевернулся, поменялся, что-то внутри тебя больше не такое как прежде?» - поинтересовалась Заворотнюк у своих фолловеров.
По словам девушки иногда, проснувшись утром чувствует себя как-то иначе и осознает, что в ней произошли изменения, которые понятны только ей.
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"У меня такое бывало пару-тройку раз в жизни. Может это взросление? А может шиза?😂" - с иронией резюмировала Анна.
Свое послание она иллюстрировала двумя фото, сделанными во время посещения кафе. Анна Заворотнюк для выхода в свет нарядилась в элегатный костюм с черным топом.
Ярким акцентом образа стал красный маникюр.
В комментариях к посту Анны, гости ее аккаунта поделились личным опытом и мыслями на озвученную ею тему. Некоторые из них предположили, что такое состояние может быть связано с последствиями от перенесенного коронавируса.