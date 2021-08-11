Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, Анна поделилась тревожными мыслями

Об этом пишет Hyser.ua.

В последнее время девушка стала более откровенна со своими подписчиками, и стала затрагивать темы, о которых раньше предпочитала молчать.

«Недавно задумалась о том, бывает ли у других людей такое ощущение, когда ты вдруг в секунду осознаёшь, что твой мир перевернулся, поменялся, что-то внутри тебя больше не такое как прежде?» - поинтересовалась Заворотнюк у своих фолловеров.

По словам девушки иногда, проснувшись утром чувствует себя как-то иначе и осознает, что в ней произошли изменения, которые понятны только ей.

"У меня такое бывало пару-тройку раз в жизни. Может это взросление? А может шиза?😂" - с иронией резюмировала Анна.

Свое послание она иллюстрировала двумя фото, сделанными во время посещения кафе. Анна Заворотнюк для выхода в свет нарядилась в элегатный костюм с черным топом.

Ярким акцентом образа стал красный маникюр.

В комментариях к посту Анны, гости ее аккаунта поделились личным опытом и мыслями на озвученную ею тему. Некоторые из них предположили, что такое состояние может быть связано с последствиями от перенесенного коронавируса.