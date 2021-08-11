Какой лжи ждать украинцам в новом политическом сезоне? На эту тему рассуждает журналист Максим Гадюкин в новой программе «Главное» на канале «My.ua»

По словам Гадюкина, об определенных тенденциях в политике лгут всегда, просто одни из них получают большую актуальность, а другие - меньшую.

В частности, он рассказывает о рынке газа. Как отмечает журналист, газ растет в цене в Европе и постепенно это доходит до Украины. «Если раньше о газе было модно врать, что я сделаю его по три копейки и еще буду доплачивать яблоками за то, что вы его потребляете, то сейчас придется искать другие отмазки», - констатирует Гадюкин.

Он объясняет, что все зависит от европейских хабов, а потому ни одна украинская власть не сможет повлиять на цену газа. Тем не менее, замечает журналист, обещания никто не отменял и говорить о снижении цены газа легко, когда она и так в мире падает.

Попутно он комментирует ситуацию с «Газпромом»: он играет со стоимостью газа, набивает ее, отказывается от брони транзитных мощностей. Соответственно, говорит Гадюкин, голубого топлива нет.

Тем не менее, гость программы не может понять причин отсутствующей реакции Европы: у нее не так много газа. «Получается, что цена растет, вот только я не понимаю, почему европейцы не бьют тревогу, потому что монополист немного зарвался. Но вот почему-то я этого не вижу, почему-то Европа такая, не реагирующая», - комментирует Гадюкин.

Как сообщала Politeka, Романченко рассказал, как Украина должна реагировать на запуск "Северного потока-2".

Также Politeka писала о том, что Скаршевский предупредил о проблемах с украинской ГТС после 2025 года.