Политолог Михаил Чаплыга в прямом эфире программы «Чаплыга отвечает» рассказал о законе о налоговой амнистии. По его словам, этот закон несправедлив, потому что отберёт у обычных граждан заработанные непосильным трудом деньги

«Люди вопреки этому государству выживали и зарабатывали и по чуть-чуть собирали денежку. Я помню, мы складывали эти бумажки, тогда на 500 долларов можно было втроем поехать отдохнуть в Черногорию. И что, придут теперь и скажут, что я вор? Вы не с тех начали», - отметил Чаплыга.

По словам эксперта, украинцам на протяжении всех 30 лет было очень тяжело жить и они собирали деньги, которые теперь, как отмечает Чаплыга, несправедливо будут отобраны из-за налоговой амнистии, исходя из которой накопления наличными должны подвергаться налогообложению, чтобы эти деньги вывести из тени.

«Теперь получается то, что я в кэше получил, это нелегальные деньги? Теперь я согласно закону о нулевой декларации должен 5% заплатить? Если не заплачу, то скажут – откуда и я 18% должен буду дать», - сказал Чаплыга.

Как отметил политолог, закон о налоговой амнистии несправедлив и должен применяться не на обычных гражданах, потому что им эти деньги достались непосильным трудом.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, как помощь МВФ повлияет на политическую ситуацию в Украине.

Также Politeka публиковала слова Чаплыги, что рекомендации покинуть Украину ведут к отторжению народа и территории.