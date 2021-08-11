В новой программе «Главное» на канале «My.ua» журналист Максим Гадюкин рассказал про принципы риторики политиков для достижения ими результатов

«Можно заметить, как у всех партий вопрос с социалкой начал занимать намного больше места в риторике, потому что социалка в момент кризиса – это немного популизм, но он вполне логичен. В стране работает только популизм, почему бы этим и не согрешить. Мне это не нравится, но опять-таки это, к сожалению, работает», - подчеркнул он.

Гадюкин рассказал, что сейчас режутся субсидии и, конечно же, если политик хитер и умен, он будет это использовать. Потому что как только из субсидий урезается какая-то сумма, считает он, об этом уже можно трубить и обыгрывать, получается хорошая болевая точка.

«Политика предыдущей власти заключалась в том, чтобы набрать побольше технократов и дать им много полномочий, хорошую зарплату и это нормальная попытка. Корпоративное управление оно для того и применяется, чтобы была эффективность. Но сейчас поменялись требования, если раньше стояло требование делать «Нафтогаз» прибыльным, то сейчас хотят, чтобы он был прибыльным при снижении цены за газ для населения», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бизяева в чем принцип сырьевой модели экономик.

Также ранее для Politeka Завальнюк рассказывала об усложнении процедуры получения субсидий.