40,8 миллиона гривен - именно такую сумму убытков за 7 месяцев 2021 года рассчитывала инспекция Полесского округа, который объединяет Житомирщину и Ровенщину. Это самая большая цифра среди остальных территориальных подразделений в Украине. Общая сумма рассчитанных во всей стране убытков составляет 850,5 миллионов гривен.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, передает "Знай" со ссылкой на сайт відомоста.

Он отметил, что с начала года Госэкоинспекция выявила на территории Полесского округа ряд вопиющих нарушений в различных сферах. Это, в частности:

массовые вырубки деревьев;

выращивание сельскохозяйственной продукции в пределах зоны безусловного отселения;

большое количество несанкционированных свалок и несоблюдение требований законодательства при обращении с отходами;

загрязнение окружающей среды вследствие работы предприятий (Чао "Ривнеазот", Чао "Костопольский завод стеклоизделий" и других);

нарушение правил охоты и рыболовства.

«К сожалению, штрафы за большинство экологических нарушений остаются очень низкими. Например, выбросы загрязняющих веществ в воздух «обойдутся "нарушителям в 85-136 гривен, а нарушение правил охоты-34-340 гривен для граждан", - подчеркнул Андрей Малеваный.

По его словам, чтобы эффективно противодействовать экоцида целых областей, необходимо как минимум в 10 раз повышать административные санкции.

«Наши специалисты совместно с представителями Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов сейчас готовят проект закона об усилении ответственности за около 50 экологических нарушений. Повышение штрафов позволит стимулировать органы местного самоуправления к более эффективным действиям в защиту окружающей среды", - заявил Андрей Малеваный.

Чиновник отметил, что Полесье - уникальная природная территория, богатая на леса, полезные ископаемые, биоресурсы и ценна своими заповедными объектами. Сохранение разнообразия окружающей среды на этих землях имеет не только экологические, но и экономические преимущества, ведь позволит проявить туристический потенциал территории.