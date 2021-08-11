Хочете взяти в оренду комунальну землю? Без проблем. І не варто заморочуватися правовими механізмами, це в Україні не в тренді. Щоправда, за умови, що ваші тили прикриті «доброчесними» суддями Верховного Суду – в упор не поміченими бродячими професійними активістами типу маселків чи жернакових. А схема проста: берете «чорного реєстратора» і пакет сфальсифікованих документів та реєструєте в державному реєстрі речових прав право оренди комунальної землі. Оренду землі при цьому не платите. Все. Про це пише Рolitrada.

Є привід поговорити у цьому контексті про суддів Верховного Суду - Чумак Ю.Я, Дроботову Т.Б. та Багай Н.О., бо саме через їхнє рішення схеми по захопленню комунальної землі під виглядом безоплатної оренди і стають можливими.

Безпрецедентне рішення Верховного Суду у справі № 910/8399/20, в якому цинічно проігноровано всі норми права та правові позиції Верховного Суду. Про такі дрібниці, як мораль – делікатно промовчимо.

Йдеться про земельну аферу, котру провернула така собі компанія ПрАТ «КВО Простор», легалізувавши її рішенням ВС. Так, в 2018 році фірма реєструє право власності на нібито недобудови. Підстава - неіснуючий дозвіл на виконання «підготовчих будівельних» робіт, виданий…1998 року строком на один місяць. Також рішення Київради від 1999 року про виділення фірмі земельної ділянки, яке… втратило чинність в 2005 році!

Суддів ВС, котрі згодом розглядали цю справу, не збентежило, що земельна ділянка – зовсім не та, про яку йдеться в Рішенні 1999 року! Як і те, в датах документів – неспівпадіння. Судді, по яким бродячими активістами зроблено позитивні висновки про їхні високі професійні та морально якості, не знають що, коли б дійсно дозвіл на роботи видавався, то тільки після надання договору оренди комунальної землі. А його, звісно, не було. Також трійка суддів ВС «не помічає», що рішення прийнято в 1999 році, а дозвіл «нібито» виданий на рік раніше - в 98-ому. Що ж ви так відверто палитеся, панове судді?

Що ж ви «не помітили», що «КВО Простор» реєструє право оренди комунальній землі, безпрецедентно, без будь-якого договору оренди між «КВО Простор» та Київською міською радою!

Зрада зрадонька…

І не видно їм з висоти суддівських крісел, що «КВО «Простор» у 2019 році, звертається до Київської міської ради для укладення договору оренди вже після реєстрації в реєстрі права оренди комунальної землі!

А от що до реєстратора, то тут без сюрпризів: проводив таку реєстрацію права оренди «КВО Простор» (без договорів оренди та дійсного дозволу) відомий державний реєстратор Нікітіна Ю.В., КП «Реєстратор», яка до цього відзначилася у гучних скандалах, пов’язаних з незаконною реєстрацією майна. Пані реєстратор імовірно знаходиться під слідством. Цитата: «Як і щодо реєстратора Юлії Нікітіної, яка також назавжди попрощалася із професією «державний реєстратор». Акредитацію КП, де «працювала» Юлія Нікітіна, скасовано. Ключ доступу до реєстру Нікітіною заблоковано. Тепер справа за правоохоронними органами. На наш погляд, в діях Нікітіної та її спільників явно вбачається склад злочину. Сподіваємося, справу буде доведено до суду і вона отримає заслужене покарання». Вся стаття тут.

Скандальність ситуації не лише в захопленні комунальної землі, ухилення від сплати податків та інших шахрайських схемах. Виявляється, у згаданої ділянки вже є добросовісний орендар – з чинним договором та сплатою податків. І він був вкрай здивований та обурений зазіханнями «КВО «Простор». Ясна річ, орендар звернувся зі скаргою до Мінюсту про скасування явно незаконних реєстрацій.

Напевно, це найяскравіший висновок за всю історію існування колегії з розгляду скарг, де навіть не юристу можна зрозуміти, що це банальне рейдерство. Дивимося: Мінюстом встановлено, що у «КВО Простор» під час реєстрації прав були відсутні будь-які законні документи, що підтвердили б їхнє право оренди комунальної землі, котра належить громаді, та право власності на недобудови. Таких документів в природі не існує. А державні реєстратори порушили всі чинні норми порядку реєстрації.

Легенько нагадаємо, що підробка документів та незаконна реєстрація - це злочин. Однак, досі за нього ніхто не покараний. А «доброчесні» судді Верховного Суду Чумак Ю.Я, Дроботова Т.Б. та Багай Н.О. дають рейдерству зелену дорогу, скасувавши наказ Мінюсту на підставі пропущеного терміну на оскарження. При цьому суддівська трійка зухвало ігнорує що:

У позивача «КВО Простор» відсутнє право оренди комунальної землі та право власності на недобудови та будь-які документи, котрі це підтверджують, проте на думку «КВО Простор», Мінюст порушив його права, з чим власне і погодились «чесні» судді Чумак Ю.Я, Дроботова Т.Б. та Багай Н.О.

завданням судів є захист порушеного права. А якщо права апріорі немає, то що, власне, захищали судді Чумак Ю.Я, Дроботова Т.Б. та Багай Н.О. ?

правові позиції цього ж Верховного Суду: «Суд зобов’язаний з’ясувати наявність / відсутність порушеного права у позивача. Відсутність порушеного права є підставою для відмови від позову в незалежності від інших обставин».

Висновок Великої Палати Верховного Суду: «Суд вважає, що спірні правовідносини є неподільними і правова оцінка наказу Міністерства юстиції України на предмет дотримання процедури не може превалювати над оцінкою права оренди земельних ділянок».

Цим ігнор суддями права та закону не вичерпується. Трійка - Чумак Ю.Я, Дроботова Т.Б. та Багай Н.О. залишили в силі рішення суду першої інстанції, в якому застосовані норми порядку розгляду скарги в редакції 2016 року, яка втратила чинність в 2018 році. Тобто, на момент розгляду скарги в 2020 році ця норма була не дійсною. Напевно стаття 58 Конституції України, про те, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, суддям Чумаку Ю.Я, Дроботовій Т.Б. та Багаю Н.О. не відома.

На думку суддів, нічого страшного, що в рішенні першої інстанції вказано: скаржник порушив строк на звернення до Мінюсту в 60 днів, передбачений статтю 34 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», який не регулює правовідносини в сфері держаної реєстрації майна.

І це чіткий сигнал для рейдерів і шахраїв всіх рівнів: реалізовуючи свої схеми, не забудьте заручитися судовим рішенням.

А для пересічного громадянина це теж сигнал. Але про інше: завтра будь-хто з вулиці може прийти і відняти ваше майно без жодних підстав, просто тому що ви комусь не сподобались (або сподобалось ваше майно).

У версії суддів Чумака Ю.Я, Дроботової Т.Б. та Багая Н.О. можна зареєструвати право оренди комунальної землі без такого права, тобто без договору оренди та права власності на недобудови як і без дозволу на виконання будівельних робіт. Питання таких дивних рішень суддів залишається відкритим, можливо насправді продовжується вплив на вертикаль господарських судів з боку Акулової, Татькова, Ємельянова та інших одіозних фігурантів, а можливо і дійсно кваліфікація та доброчесність чинного суддівського корпусу залишається на такому рівні, що подібний правовий нігілізм виглядає для них прийнятним?

Пікантна деталь, що засновником і головним акціонером ПРАТ «КВО Простор» є такий собі пан Крикуненко Сергій. Це той самий Крикуненко, який нині є директором та колишнім засновником ТОВ «Проскан», та представником в судах ТОВ «Журавлина». І у яких нещодавно розгорівся гучний скандал зі шведським інвестором Scania. Це саме той Крикуненко, котрий, зі спільниками, намагаються «взути» міжнародного автогіганта на десятки мільйонів доларів. Саме ці компанії намагаються, знову ж таки - за допомогою судів - стягнути зі Scania мільйони нібито упущеної вигоди та позиціонують себе як «чесні національні підприємці».