Казалось бы, можно ставить запятую по своему усмотрению для «терпеть нельзя наказать».

Как пишет "Политрада", в контексте дел одиозной судьи Хозяйственного суда Киева Анны Яковенко, которая и сама была подсудимой, кома однозначно должна стоять перед словом «наказать». Ее обвиняли по ч. 1 ст. 375 УК Украины (вынесение заведомо неправосудного решения).

Забегая вперед, поинтересуемся: а почему же молчит так называемый совет так называемой добродетели и многочисленные активисты, когда у судьи имеются вопиющие факты недобропорядочности?

Судьи Яковенко каким-то чудом сошло с рук то неправосудное решение от 2016 года, когда она вынесла решение в пользу крымской фирмы, которой одна из дочерних фирм «Нафтогаза Украины» задолжала аж.. 417 тысяч гривен. И это на фоне того, что российский нефтегазовый бизнес системно грабит Украину в шельфе Черного моря на десятки или сотни миллионов долларов в связи с аннексией! Судья Яковенко на основании мизерного долга выносит решение о банкротстве государственной газовой украинской компании. И это несмотря на то, что такие госкомпании банкротить вообще запрещено!

Незаконное циничное решение Яковенко могло свести на нет все попытки Украины отстоять свой Крым на международной арене и разрушить перспективы исков Украины к России в Стокгольмском суде. И все-из-за решения какой-то, явно заинтересованной, судьи Яковенко! Конечно, Апелляционный суд это скандальное преступное решение отменил.

Фактически, это не было просто незаконное решение. Это была откровенная диверсия и государственная измена!

И после такого громкого разоблачения, выйдя сухой из воды (печерские судьи свою коллегу не наказали), одиозная судья продолжает отправлять кривоправосудие!

Очевидно, почувствовав безнаказанность, судья Яковенко вошла в раж, игнорируя любые нормы закона и морали. О ее решении пишут СМИ. Опять вопрос: с таким счастьем и на свободе?

Кстати, как сообщил «24 канал», Печерский районный суд города Киева отказался избирать меру пресечения для Яковенко А. В., просто обязав ее прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или в суд. А прокуратура подала ходатайство об освобождении судьи от уголовной ответственности в связи с изменением обстоятельств. По мнению прокуратуры, изменение заключалось в том, что преступление, в котором подозревается судья, утратило общественную опасность из-за отмены постановления Киевским апелляционным хозяйственным судом.

Как говорится, рука руку помыла. А общество получило громкий месседж: таким «добродетельным» судьям за их проступки ничего не будет.

Судья Яковенко продолжает свой безславный профессиональный путь.

Да, она и сегодня успешно и безнаказанно затягивает дела. Счет идет не на месяцы, а на годы. Для примера - "свежее дело". Здесь интересно акцентировать внимание на ярких деталях, поскольку рассмотрение сейчас продолжается в суде. Как водится у Яковенко – длится не первый год. Речь идет о деле, где ответчики - мошенники из фирмы «Проскан». Как свидетельствуют факты, они умеют, в тандеме с судьей, «решать» вопрос так, что дела у добросовестных предпринимателей «зависают» на годы. Хотя для примера есть и другие, мастерски затянутые судьей Анной Яковенко, дела.

Краткий бэкграунд: в начале 2020 года банк «Премиум» обратился в Хозяйственный суд города Киева с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве компании "Проскан" в связи с задолженностью.

Судья Яковенко приняла решение, которое возмутило и одновременно насмешило все юридическое сообщество: оно отказало в открытии производства по делу о банкротстве на основании… отсутствия полномочий у заявителя! Вряд ли Анна Яковенко не знала, что заявитель на самом деле имеет все основания и законные полномочия для такого заявления. Она совершенно цинично и откровенно этот факт проигнорировала. Ее совсем не расстроило то, что такая аргументация отказа – ничтожна и что из этого решения даже первокурсники юрфака будут смеяться. Она взялась "решить" вопрос – и решила, свой хлеб отработала. А дальше-и трава не расти. В принципе, в нынешних реалиях, как видим, судья, вынося заведомо неправосудные, абсурдные и ничтожные решения ничем не рискует ее коллеги из Печерского суда – не наказали, до этого все сходило с рук. Казалось бы-какие вопросы к "добродетельной" судье Хозяйственного суда г. Киева Анне Яковенко? Первый и главный: вынесла заведомо неправосудное решение-увольнение. Умышленно затянула дело на годы, вместо двух месяцев – увольнение. Может, кто-то предположит, что судья неумышленно вынесла такое ничтожное решение, мол, не знала норм закона... в таком случае – тоже увольнение! Она же не на учебе находится, а работает 16 лет судьей и выносит. Решение именем Украины!

Для чего нам судьи-Невы, судьи-решалы, судьи – коррупционеры? Они слишком дорого обходятся народу, от имени которого выносят свои шедевральные неправосудные решения.

И какое отточенное умение по затягиванию дел на годы! Вот здесь действительно чувствуется опыт.

Съев зубы на судебной тяжбе, Анна Яковенко, уже традиционно и здесь проявила чудеса процессуальной эквилибристики: определение об открытии производства датируется 04.02.2020, а определение об оставлении без рассмотрения было вынесено лишь 24.03.2021. То есть за 414 дней или 1 год 1 месяц и 20 дней! А закон требует вынесения такого постановления в течение 5 дней. Явный и дерзкий дисциплинарный проступок.

Почему же судья постоянно так открыто и смело игнорирует закон? Почему не боится дисциплинарной комиссии? Кто и на каких условиях выдал ей индульгенцию?

И уже закономерным выглядит то, что сокращенный текст постановления появился 24.03.2021 года, а полный - через два месяца, вместо пяти дней ! Надо ли оскорблять сознание граждан, констатируя, что закон обязывает судью дать полный текст не дольше, чем через пять дней со дня оглашения вступительной и резолютивной частей постановления? Действия одиозной Яковенко пытались обжаловать. И лишним уже будет говорить, что безуспешно, ей и это сошло с рук.

Как и игрища по-яковенковски с отправкой по почте упомянутого постановления: копию полного текста документа Яковенко отправила только через 13 дней. А обязана была это сделать в течение двух дней!

Однозначно, действия судьи Анны Яковенко при рассмотрении дела упомянутого дела являются бессовестным и откровенным нарушением действующего законодательства. И что характерно – они носят системный характер. И здесь не удастся прикрыться значительной загруженностью судьи, потому что ее элементарно не было. Об этом свидетельствуют данные с портала «Судебная власть Украины». В то же время отдел кадров Хозсуда завален заявлениями судьи Анны Яковенко о краткосрочных отпусках и больничными. Такое отсутствие на работе – отработана и поставлена на поток часть схемы судьи по затягиванию дел.

Сейчас ведется журналистское расследование на предмет связей судьи Яковенко с высокими должностными лицами. Кто-то же ее, наконец, прикрывает! Не секрет, что сейчас и за значительно меньшие дисциплинарные проступки судей наказывают. А тут какая-то извращенная судейская неприкосновенность, не дающая привлечь судью, прославившуюся своим откровенным игнорированием закона, к, хотя бы, дисциплинарной ответственности! Конечно, страна должна знать своих антигероев.

Не вызывает ни малейших сомнений, что судья Яковенко совершила безосновательное умышленное затягивание дела. И не только этой. Анна Яковенко, совершив все вышеизложенное, нарушила присягу судьи, поскольку ее противоправные действия подрывают авторитет судебной ветви власти в результате не добросовестного отношения к рассмотрению искового заявления.

Конечно, на одиозную судью в ВРП жалобы. И вот незадача: сама ОРУ, как известно, прекратила рассмотрение жалоб на судей за дисциплинарные нарушения.

Судья Анна Яковенко снова выйдет сухой из воды?