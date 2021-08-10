"Я бачив смерть і не хочу, щоб мої діти, не дай бог, це побачили. І буде це Донецький аеропорт чи якесь село, яке "немає значення", як хтось каже, але якщо буде треба, то у цьому селі ми всі ляжемо. А далі замість "Майка" прийде якийсь інший чоловік і буде битися", - розповідав Максим Миргородський в інтерв'ю "Радіо Свобода" у 2018 році.

Водночас відзначав, що не вважає себе "кіборгом", бо безпосередньо у терміналах ДАПу не воював: "Я просто певний період координував оборону. У жовтні і листопаді 2014 року управління було через мене: бойові завдання, вибір цілей, логістика, вивезення поранених, контроль, все…"

"Майк" - перший повний лицар ордену "Богдана Хмельницького" (тобто, має всі три ці нагороди).

На початку війни на Донбасі Олег Мікац командував 93-ю механізованою бригадою.

Разом з добровольчими батальйонами його бригада зайняла кілька важливих населених пунктів біля Донецька, зокрема Піски та Первомайське, а пізніше - Опитне.

Під час важких боїв за Донецький аеропорт командував його обороною.

"Під кінець в аеропорт заходили тільки добровольці ЗСУ. Було, коли командир десантників каже: "Так, треба йти в аеропорт". Хтось хоче, хтось не хоче, різні були ситуації. І от виходить дядько під років сорок і каже: "Ні, хлопці, якщо написано на роду померти, то помремо. А написано - бути героями, то будемо героями". Зібрав людей, і поїхали", - розповідав Олег Мікац в інтерв'ю BBC News Україна.

Він також додавав, що ДАП відіграв важливо роль під час боїв за Дебальцеве: "Якби не було українських військових в аеропорті, все могло б не закінчитися для України не лише втратою Дебальцевого - могли втратити й інші території: ДАП сковував сили супротивника".

Пізніше Олег Мікац керував навчальним центром "Десна", а з 2017 року - був заступником командувача військ оперативного командування "Захід".

Олег Мікац - перший український генерал, який ніколи не служив у Радянській армії.

Нагороджений орденом "Богдана Хмельницького" III ступеня.

Новим командиром оперативного командування "Південь" став ще один генерал-майор Андрій Ковальчук з великим досвідом боїв літа 2014 року.

На початку АТО він був начальником штабу 80-ї аеромобільної бригади.

Влітку 2014 року був командиром підрозділів, які воювали у Луганському аеропорту. Там Андрія Ковальчука поранили, але він залишився зі своїми бійцями, які тримали оборону у відриві від основних сил АТО.

Пізніше командував проривом українських сил з Луганського аеропорту.