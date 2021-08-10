Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, об этом епископ Виктор (Коцаба) сказал в интервью изданию news-politics.com, пишет Znaj.ua.

«В этом году, по нашим подсчетам, около 350 тыс человек стали участниками Великого Крестного хода в Киеве. Это самое большое количество людей за всё время проведения Крестных ходов в Украине вообще и в Киеве в частности. При этом отмечу, что Крестный ход проходил во вторник 27 июля, а значит, многие православные верующие нашей Церкви не смогли принять в нём участие по причине рабочего дня. Подавляющее большинство верующих добирались в столицу Украины для участия в Крестном ходе самостоятельно: люди ехали поездами, электричками, частными автомобилями или автобусами. Поэтому те, кто всё-таки смог приехать в Киев, имели твердое желание пройти по улицам столицы Украины с молитвой о мире в стране, о единстве и мирной жизни для Церкви», - отметил епископ Виктор.

Владыка подчеркнул, что Крестный ход показал верность украинцев своей Церкви.

«Православный народ Украины, не вдаваясь в богословские тонкости, сердцем и душой чувствует благодатное присутствие Святого Духа именно в Украинской Православной Церкви…Доказательства? Владимирская горка Киева и заполненные крестоходцами улицы и тротуары города 27 июля. Всё это свидетельство безусловного доверия верующего народа нашей страны Украинской Православной Церкви. Вне сомнения, УПЦ – самая большая религиозная конфессия в Украине. И не надо абсолютно никаких соцопросов, чтобы понять это. Очевидно, что убеждать общественность после празднования дня памяти князя Владимира и Крещения Руси в том, что большинство верующих Украины поддерживает какую-то другую конфессию, а не УПЦ, может либо слепой, либо откровенный лжец. Ни одна другая религиозная организация страны не способна собрать на улицах столицы столько народа, сколько вышло в поддержку УПЦ, особенно если учесть те условия, в которых мы существуем», - подчеркнул архиерей.

Епископ Виктор поделился эмоциями, которые испытал во время Крестного хода.