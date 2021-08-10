О чём говорит скандал вокруг украинской спортсменки Ярославы Магучих? Ситуацию в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассматривает спортивный комментатор Валентин Щербачев

«Нельзя рубить сплеча. 19-летняя девушка за два года стала победительницей многих соревнований. Для меня Магучих ещё дитя, ей предстоит многое понять во взрослом спорте. Победа, разумеется, вызвала у неё эйфорию. На пьедестале почёта рядом с ней оказалась спортсменка, которая тоже честно победила. Спортсмены не виноваты в том, что Россия – страна-агрессор, которая заявляет, что готова вредить всему миру. Кстати, у российских спортсменов ведь нет права выступать под знаменем с названием своей страны, а вот у Ярославы был украинский флаг», - отмечает гость программы.

Он выразил согласие с известным утверждением о том, что спорт должен быть вне политики.

«Ярослава только ворвалась во взрослый спорт, где от неё требуют суперрезультатов. Конечно, она в эйфории. Я хочу сказать критикам: попробуйте сами забыть обо всех развлечениях ради того, чтобы выступить на Олимпиаде. И тут всё это заканчивается медалью – единственной украинской медалью в лёгкой атлетике. Это дело взрослых дядей и тётей – объяснять молодым спортсменам тонкости политики, а сами они должны думать о результате», - считает Валентин Щербачёв.

Как сообщает Politeka, ранее народный депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк выступил с осуждением травли Ярославы Магучих.

Также Politeka сообщила, что такую же позицию занял призёр Олимпиады Станислав Горуна.