На пресс-конференции президента Беларуси прозвучали скандальные заявления, какой будет реакция Офиса президента Украины на них? На эту тему рассуждает политический эксперт Сергей Быков в программе «Что дальше?» на канале «Знай24»

Прежде всего гость программы отмечает, что со своими внутренними проблемами Беларусь справится сама и Украине нечего вмешиваться. Он не отрицает, что Украина, как и ЕС, отреагировала на бесчинные действия внутри государства, но не вмешивались во внутриполитические процессы. А потому и пресс-конференция Лукашенко, говорит он, останется некомментированной. «А на что реагировать? С какого перепуга реагировать? Максимум, что может быть – это выступит господин Арестович, как вариант, прокомментирует эту историю», - рассуждает Быков.

В то же время он подчеркивает, что Арестович является советником руководителя Офиса президента, но не госслужащим. Тем не менее, эксперт сомневается, что Офис президента выскажет свою официальную позицию по этой пресс-конференции. «Это их внутренняя проблема, и Лукашенко должен найти выход из этой внутренней проблемы, но это точно не проблема Украины», - подчеркивает он.

Попутно Быков комментирует и изменения в оборонном секторе Украины, хотя и отмечает, что с Беларусью это никак не связано. «Украинская власть увеличивает обороноспособность, защиту территориальной целостности и защиту украинских границ. Именно с этим связаны последние перестановки в оборонном секторе», - рассказывает он.

Как объясняет эксперт, сейчас президент Зеленский занимается новой архитектурой обороны и в этом вопросе он выходит из новой стратегии и тактики защиты Украины.

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