Признает ли режим Александра Лукашенко Крым российской территорией – и если да, то как скоро это может произойти? Эту проблему в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает политический эксперт Сергей Быков

«Лукашенко никогда не признает Крым российским, потому что он не нужен и самой России – это чемодан без ручки. Именно поэтому мы сейчас видим там гуманитарную катастрофу, проблемы с водой, с инфраструктурой, абсолютно проваленный туристический сезон – причём уже далеко не первый. Можно посмотреть видео, на котором Крым цветёт и пахнет, но ведь на самом деле это вовсе не так. Дополнительно финансировать его Россия не хочет, да и Донбассу она тоже сокращает финансирование. Оккупированная часть сейчас превратилась в буферную зону, а её жители – в заложников. Их лишают возможности увидеть, как развивается Украина. А она развивается, пусть и не настолько быстро, как хотелось бы нам. Что-то всё-таки делается», - отмечает гость программы.

Также он прокомментировал ход переговоров, которые раньше проводились в Минске, а после начала пандемии коронавируса – в режиме онлайн.

«Минск решает только тактические вопросы. Например, на каком участке фронта разводить войска, скольких пленных обменивать, как передавать гуманитарную помощь… А стратегию определяет нормандская четвёрка», - говорит Сергей Быков.

Как сообщает Politeka, ранее журналистка Наталья Гуменюк заявила, что жители захваченного Крыма сохраняют связь с Украиной.

Также Politeka сообщала, что политолог Алексей Якубин прокомментировал инициативу Крымской платформы.