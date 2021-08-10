Политолог Михаил Чаплыга в своем блоге рассказал, что будет влиять на цену газа. По его словам, Россия выплатит нам компенсацию и прекратит транзит, но из-за этого мы все равно не будем в выигрышной позиции

«Когда нужен будет газ, то знаете, по какой цене он будет? Русские сказали: «Мы не будем через вас транзит гонять, мы вам денег дадим». Транзита не будет. А знаете, что означает, если не будет транзита?», - отметил Чаплыга.

По словам эксперта, если Россия перестанет проводить транзит газа через Украину, тогда, даже несмотря на выплату неустойки, Украина будет в сильном проигрыше, потому что газа в трубе не будет.

«А если газа в трубе не будет и придётся реально покупать газ реверсом из Европы, то по какой цене мы купим? Даже если по космической, то вы думаете, к тому времени пропадут «прокладки», которые на бумаге осуществляли этот реверс?», - подчеркнул Чаплыга.

Как отметил эксперт, цена газа будет очень высокой, потому что к просто высокой стоимости газа из Европы добавятся ещё дополнительные затраты на компании «прокладки», которые, пропуская газ «через себя», увеличивают цену голубого топлива.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, как помощь МВФ повлияет на политическую ситуацию в Украине.

Также Politeka публиковала слова Чаплыги, что рекомендации покинуть Украину ведут к отторжению народа и территории.