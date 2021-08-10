Политолог Михаил Чаплыга в своем блоге рассказал, что будет влиять на цену газа. По его словам, Россия выплатит нам компенсацию и прекратит транзит, но из-за этого мы все равно не будем в выигрышной позиции
«Когда нужен будет газ, то знаете, по какой цене он будет? Русские сказали: «Мы не будем через вас транзит гонять, мы вам денег дадим». Транзита не будет. А знаете, что означает, если не будет транзита?», - отметил Чаплыга.
По словам эксперта, если Россия перестанет проводить транзит газа через Украину, тогда, даже несмотря на выплату неустойки, Украина будет в сильном проигрыше, потому что газа в трубе не будет.
«А если газа в трубе не будет и придётся реально покупать газ реверсом из Европы, то по какой цене мы купим? Даже если по космической, то вы думаете, к тому времени пропадут «прокладки», которые на бумаге осуществляли этот реверс?», - подчеркнул Чаплыга.
Как отметил эксперт, цена газа будет очень высокой, потому что к просто высокой стоимости газа из Европы добавятся ещё дополнительные затраты на компании «прокладки», которые, пропуская газ «через себя», увеличивают цену голубого топлива.
Экс-муж Ани Лорак Мурат неожиданно обнародовал кадры со свадьбы: "Счастья молодым!"
"Устали от жизни": украинские пенсионеры пошли на отчаянный шаг, детали трагедии
Продление карантина в Украине, в Минздраве раскрыли новые сроки: "Как минимум на..."
Ушла из жизни звезда «Москва слезам не верит» и «Папиных дочек»: подробности трагедии
Ульянова из "Холостяка" в стрингах не стала скрывать упругую красоту: провокационное фото
Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, как помощь МВФ повлияет на политическую ситуацию в Украине.
Также Politeka публиковала слова Чаплыги, что рекомендации покинуть Украину ведут к отторжению народа и территории.