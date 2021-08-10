Обыски и задержания семи ветеранов полка "Азов", осуществленные Службой безопасности Украины 5 августа в Харькове, являются политическим преследованием

Об этом заявили представители «Национального Корпуса» во время пресс-конференции, которая проходила сегодня, 10 августа, в пресс-центре «УНИАН».

«Я уверен, что это только начало их комплексных мероприятий, и также я на 100% уверен, что это нападения не исключительно на представителей «Национального Корпуса» и Азовского движения, а всего-навсего с нас начали. Но такой же план у них, безусловно, есть и на всех других представителей проукраинского сообщества», - сказал Жорин.

По словам адвоката потерпевших Евгения Самойлова, сегодня в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства вины арестованных «азовцев». Вся изъятое оружие зарегистрировано, а в отношении изъятых денег у следствия нет доказательств их незаконного происхождения. Кроме того, подследственность дела изменили незаконно, передав его СБУ.

Как заявили в «Нацкорпусе», власть пытается через СМИ манипулировать общественным мнением, специально демонизируя репутацию задержанных ветеранов и «Национального корпуса» в целом.