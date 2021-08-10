Украина ждет приезд канцлера Германии для переговоров с Зеленским. О причинах этого решения Меркель рассуждает политический эксперт Виталий Романченко в программе «Что дальше?» на канале «Знай24»

По словам Романченко, приезд Меркель в определенной степени связан с «Северным потоком-2», строительство которого затрагивает интересы Украины. «Для нее «Северный поток-2» – это как бы ее лебединая песня. Она хочет уйти на пике популярности, потому что это очень выгодный для Германии проект», - рассуждает он.

Итак, говорит эксперт, канцлер Германии уходит из политики, но и чувствует определенную ответственность перед Украиной. «Она понимает, что она должна что-то сказать и здесь, в Украине. Потому что все-таки были определенные надежды», - утверждает Романченко.

По поводу темы разговора гость программы говорит так: вероятно, Меркель успокоит Зеленского перед встречей с Байденом.

Как сообщала Politeka, Романченко рассказал, что на Крымскую платформу может приехать Макрон.

Также Politeka писала о том, что Петренко рассказал, почему Байден раздражается от заявлений Зеленского.