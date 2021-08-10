Политический эксперт Сергей Быков в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, как Россия относится к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

«На самом деле сейчас господин Лукашенко пытается легитимизировать себя и хоть каким-то образом удержаться в кресле. Более того, в белорусско-российских отношениях первую скрипку на самом деле играет Беларусь, а не Российская Федерация, как многие, в том числе в Украине, хотят думать», - говорит эксперт.

По его словам, некоторые российские эксперты утверждают, что РФ находится в заложниках у Беларуси.

«Потому что Беларуси терять нечего, а России есть что терять. Но Россия ж не может бросить на произвол судьбы братскую Республику Беларусь. И поэтому первую скрипку в этой истории играет как раз Республика Беларусь, которая больше является прокитайской, нежели пророссийской страной. Если мы уже говорим про господина Лукашенко – он более прокитайский и пробелорусский, нежели пророссийский», - сказал Быков.

Он отметил, что РФ с большим удовольствием заменила бы Лукашенко на кого-то более лояльного и «своего».

Также Быков подчеркнул, что Украине не стоит вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

«Мы, конечно же, абсолютно синхронно с Европейским союзом, с нашими западными партнерами отреагировали на те бесчинства, которые происходят в Республике Беларусь. Но мы ведь не вмешиваемся во внутреннеполитические процессы вообще. Это их внутренняя проблема, и Лукашенко должен найти выход из этой внутренней проблемы, но это точно не проблема Украины», - резюмировал эксперт.

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