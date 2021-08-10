В программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24» экономический эксперт Андрей Новак назвал причины приостановления сотрудничества Украины с МВФ.

По словам гостя программы, МВФ тормозит сотрудничество с Украиной из-за отсутствия реформ. Как он объясняет, в государстве будто что-то делают, проводят, с чем борются, но все безрезультатно. «Борьбы с коррупцией нет, потому что назовите мне фамилию хоть одного чиновника, который хотя бы под следствием», - утверждает Новак.

Чтобы не быть голословным, эксперт приводит пример с тем, как Германия профинансировала строительство в Украине и как государство использовало эти средства. Он отмечает, что Украина получила 250 миллионов евро, но вместо 100 тысяч домов для вынужденных переселенцев построила только 1 тысячу. «Это же внешний мир все видит», - подчеркивает Новак. Он отмечает, что в посольствах есть аналитические группы, а они занимаются регулярной аналитикой, собирают данные и передают их дальше. «Они видят, как неэффективно используются их деньги, которые они нам дают без конца из разных источников», - подчеркивает эксперт.

Следовательно, именно по этим причинам, отмечает он, МВФ и притормозил свое сотрудничество с Украиной. «То есть, виртуально якобы что-то происходит, а реально...», - отмечает Новак. Он констатирует, что реальные цифры показывают, куда пошли деньги внешних партнеров Украины, а куда - не пошли.

Как сообщала Politeka, Новак заявил, что в экономике все как в океане: заплывают киты - за ними плывет меньшая рыбка.

Также Politeka писала о том, что Новак рассказал, что делать Украине в случае отсутствия финансирования от МВФ.