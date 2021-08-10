Проблемы украинского общества, в основном, существуют из-за того, что у большей части людей заблокирована работа коры головного мозга, которая отвечает за прогнозирование дальносрочных последствий и анализ информации.

Об этом в программе «БДСМ Украина» с Алексеем Толкачевым рассказала психолог, основательница Центра профессионального развития Алина Котенко.

«Хотя это, конечно, сильно большое обобщение. Украинцы привыкли выживать, а как жить хорошо, они не знают. Нет такой модели поведения. Кроме как совдеповской, когда дефицит, какие-то жесткие ограничения и так далее. Большую часть населения это устраивает. Эта модель поведения «надо урвать» осталась и сейчас. Большое количество людей из этой модели живет», - говорит она.

По большому счету, в человеке есть программы, которые заложены культурально.

«Есть травматичный опыт, который мешает нам действовать сегодня и сейчас, и в тех условиях, в которых мы находимся. Часто мы обслуживаем или наш травматичный опыт, или какие-то поведенческие встроенные, принятые от своих предков… Не так часто мы пересматриваем наши «заводские» настройки. То, что нам вложено было из нашей среды, то мы, как минимум, до тридцати лет обслуживаем», - отмечает Котенко.

Она говорит, что ломка стереотипов начинается ближе к кризису среднего возраста.

«Это потом, уже ближе к кризису среднего возраста, люди начинают задумываться: а чего я здесь работаю? Почему я так живу? Начинают пересматривать свои установки. А вопросы – это самый простой способ вернуть кору головного мозга в действие», - резюмирует Котенко.

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