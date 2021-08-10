Политический аналитик Виталий Романченко в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, как Украина должна реагировать на запуск “Северного потока-2”.
Виталий Романченко отметил, что украинская власть может еще не раз повторить заявление о том, что “Северный поток-2” — это смерть для Европы.
“Им настолько понравился этот тезис, что они его будут повторять, и повторять, и повторять. Все равно останется группа политиков, которым это зашло, которые в это искренне поверили. И будут это использовать. Тут такой момент, как бы тут не возмущались украинские политики, “Северный поток-2” будет запущен. Это реальность. И к этому моменту мы должны были готовиться в 2019 году”, - сказал Романченко.
Он отметил, что в 2019 году Украина заключила контракт с “Газпромом” на поставку газа до 2024 года.
“Сейчас нам Меркель дает опцию, что Украина может сохранить статус страны, которая осуществляет транзит газа из России в Украину. Сейчас надо сделать все возможные усилия, чтобы этот статус сохранить… От функционирования этой жилы зависит в принципе полноценное функционирование сложившийся всей энергетической системы Украины”, - подчеркнул аналитик.
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