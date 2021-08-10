Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Будущее» рассказал, как США будут нас поддерживать. По его словам, инвестиции пойдут в инфраструктуру Украины, ведь это важно для НАТО и США.

«Очень много будут строить американцы в нашей стране, поэтому министр транспорта к нам едет: в основном транспортные развязки. Порты американцы хотят контролировать, а это важно для инфраструктуры НАТО и будущего военного присутствия Америки», - отметил Балашов.

По словам эксперта, присутствие на Крымской платформе министра транспорта США можно объяснить тем, что Америка собирается активно развивать нашу инфраструктуру, потому что качественные дороги будут основополагающим фактором для последующей поддержки Украины от НАТО и США.

«Приоритет – вся транспортная инфраструктура. Возможно, построят нам ещё аэропорты. Инвестиции в инфраструктуру идут огромные, и это вселяет надежду в будущее для Украины», - сказал Балашов.

По мнению Балашова, в Украину вкладываются деньги, поэтому надежда на счастливое будущее есть. Как отметил эксперт, не исключено, что США будут строить у нас новые аэропорты.

Как сообщала Politeka, Балашов рассказал, когда Украина вступит в ЕС.

Также Politeka публиковала слова Балашова о внешней разведке: Для меня непонятно, чем они занимаются.