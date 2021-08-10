Украинцы хотят вернуться в Европу, но это желание каждый раз наталкивается на препятствия. Так сказал публицист, политолог и литературный критик Николай Рябчук в программе «Политическая украинистика».
По словам гостя программы, можно наблюдать определенное соревнование между РФ и Западом в Украине. «Запад работает мягкой силой, поэтому он и привлекателен. У России нет этой мягкой силы, поэтому начинается истерика, начинаются путинские статьи, операции в Крыму и на Донбассе», - рассказывает он.
Но Россия, говорит Рябчук, не хочет возвращаться в Европу и предлагает другую модель. «Россия считает себя отдельной цивилизацией. Но какая это цивилизация?», - спрашивает эксперт и отвечает, что это атомные ракеты, нефть, газ, водка, икра и тому подобное. То есть, заключает он, это непривлекательная цивилизация, которая делает акцент на твердой силе.
Попутно публицист ссылается на свои книги, где речь идет об авторитарной власти в Украине, которую установил Янукович. Он заключает, что для украинцев свобода и свободолюбие - фундаментальные качества.
Вместо этого Янукович, говорит Рябчук, хотел установить контроль над всеми институтами, а это не могло не вылиться в революцию. «Это висело в воздухе, уже было видно закручивание гаек. Украинцы не привыкли к такому режиму, чем, собственно, Украина и отличается от России», - подчеркивает гость программы. По словам Рябчука, ни один лидер не продержится в Украине 20-30 лет - это не в характере народа, это не Россия. «Поэтому консолидация авторитаризма, концентрация власти во времена Януковича должна была выстрелить», - заключает политолог.
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Как сообщала Politeka, Рябчук заявил, что путинская идея «одного народа» - это имперская одержимость российской элиты.
Также Politeka писала о том, что Рябчук рассказал о самой главной проблеме Украины.