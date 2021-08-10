В своем блоге «Толчок» футуролог Алексей Толкачев заявил о спланированных действиях политиков, направленных на обесценивание Декларации о государственном суверенитете Украины и на забытие основоположных принципов развития государства, заложенных в нем

Он рассказал, что 16 июля 1990 года ВР УССР приняла первое постановление о праздновании Дня Независимости Украины, которое было определено на 16 июля, а уже 24 августа 1991 года был принят Акт провозглашения независимости Украины.

«И вот именно тогда возник вопрос: мы же уже празднуем День Независимости, мы уже год как независимы, уже заседает конституционная комиссия, которая разрабатывает новую конституцию, Верховная Рада принимает законы. Но почему-то в 1992 году Верховная Рада решила перенести День Независимости на 24 августа и начать летоисчисление не с 1990, а с 1991 года. Таким образом мы вдруг стали на 1 год моложе», - объяснил Толкачев.

По его мнению, самое интересное, что изначально все равно почитали два праздника: 16 июля –День государственного суверенитета и 24 августа – День Независимости. Но с каждым годом, отметил футуролог, все меньше и меньше внимание уделялось декларации о государственном суверенитете.

«Мне кажется, что это была спланированная деятельность о том, чтобы со временем вообще забыть о государственном суверенитете и праздновать только государственную независимость. Посмотрите, как просто – мы независимы, прекрасно. Акт о независимости – это несколько предложений, это маленькая историческая бумага, которая просто заявила о том, что Украина отныне независима. А почему ж мы пытаемся забыть о Декларации о государственном суверенитете?», - говорит Толкачев.

Футуролог объяснил, что в Декларации заложены главные принципы того, какой должна быть страна, каким должно быть государство, что должны строить чиновники, политики и президенты и куда Украина должна стремиться. По его мнению, праздновать фундаментальный программный документ и напоминать каждый год народу о том, что там написано и какой должна быть Украина – политикам не выгодно.

«Согласитесь, значительно проще праздновать День Независимости», - заявил Толкачев.

Ранее Politeka сообщала, что Толкачев рассказал, почему проект Конституции 1993 не приняли.

Напомним, для Politeka Друзенко заявил, что источником власти является народ, он имеет право устанавливать и изменять конституционный строй.