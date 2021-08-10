Есть так называемый круг изменений, и первое – когда человек не осознает проблему. На этом этапе хорошо просвещение для того, чтобы человек понял, что у него есть проблема. Этот как раз то, чем мы сейчас занимаемся в программе «БДСМ Украина» с Алексеем Толкачевым, говорит психолог, основательница Центра профессионального развития Алина Котенко.

«Следующий этап – это осознание, что есть проблема. Это подготовка к поиску решений, разработка поиска решения проблемы. Следующий этап – это уже сами действия по плану, который разработал человек. Следующий этап – это некая стабилизация после проделанных действий по плану и рецидив – скатывание в прежнюю модель поведения», - рассказывает она.

Сейчас у украинцев наблюдается этап круга изменений.

«Рецидив будет, но некоторые счастливчики могут обойтись и без него. Если брать какую-то зависимость, табакокурение, то там «завтра не курю!», раз и бросил. А кто-то занимается этим несколько лет, чтобы избавиться от этой зависимости», - говорит Алина Котенко.

Ведущий спрашивает: нужен ли волшебный пинок украинцам, которым и без того больно?

«Тут несколько вариантов. С одной стороны, перетерпеть краткосрочную боль, как при переломе конечности: сейчас кости нужно равнять, чтобы ты потом ходил. В противном случае предстоит операция, и ты можешь вообще лишиться ноги, а может быть, и жизни. Второй – постепенное накопление ресурса для того, чтобы сделать какой-то шаг и сделать более мягкой эту боль. Условно говоря, можно сделать укол, чтобы не было так больно эту ногу собирать. Поэтому если и делать какой-то пинок, то хорошо бы понимать, какой именно, куда и кому», - заключает она.

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