Политический эксперт Виталий Романченко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» высказался о Крымской платформе

«Победа – это не какой-то формально подписанный документ, это реальный результат. То есть если мы говорим, что результатом Крымской платформы должен быть какой-то шаг вперед по возвращению Крыма – причем не символический, а реальный… То мне кажется, что надежды на Крымскую платформу слишком преувеличены», - говорит эксперт.

По его информации, бюджет Крымской платформы – 3 млрд долларов.

«Но в этой сумме, как мне сказали, именно государственных денег меньше 10%. То есть это в основном дотируется иностранными разными корпорациями. И действительно вливается большая сумма денег», - сказал Романченко.

Также он отметил, что ожидается приезд топовых мировых политиков.

«Это, возможно, будет Макрон. Но это все еще на уровне проработки», - подчеркнул гость программы.

По словам Романченко, если участники Крымской платформы подпишут какой-либо документ, это не будет на 100% гарантировать, что все страны будут его придерживаться.

«Мы можем вспомнить яркий пример – это Будапештский меморандум. Если мы проанализируем его текст, там не было прямых гарантий Украине военной безопасности, целостности. Но там было сказано во втором пункте, что страны воздерживаются от применения военной силы против Украины. Но опять же… По хартии может быть тоже такой «особый случай», - резюмировал политический эксперт.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, как помощь МВФ повлияет на политическую ситуацию в Украине.

Также Politeka писала, что Романченко объяснил, зачем России Крым.