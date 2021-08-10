Глава Киевского отделения Нацкорпуса Сергей Тамарин в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, какой будет реакция Нацкорпуса на события в Харькове.

Сергей Тамарин отметил, что Нацкорпус планирует жесткий ответ через обыски и задержания "азовцев" в Харькове.

"Ответ наш однозначно будет. Он будет, я уверен, что умеренный, но жесткий. Потому что будет проведено нормальный брифинг, нормальную пресс-конференцию. С адвокатами, с юристами. Уже из материалов, с которыми мы смогли ознакомиться, будут публично людям донесены выводы относительно обоснованности этих обвинений, обысков", - сказал Тамарин.

По его словам, сообщалось о 50 обысках, тогда как на самом деле их было 15.

"Сначала будет такая пресс-конференция. Мы будем делиться той информацией, которая у нас есть. Потом, конечно, будут акции, направленные в Офис президента... Проблем, мне кажется, у этого аппарата должно было быть гораздо больше с иностранной агентурой, которая вешает и убивает здесь своих оппонентов", - добавил Сергей Тамарин.

Как сообщала Politeka, Андрей Белецкий пообещал провести митинги в поддержку арестованных ветеранов и проукраинских активистов в Харькове.

Также Politeka сообщала, что Нацкорпус сделал заявление перед возможным обыском в их молодежном хабе: "Мы открыты и готовы предоставить журналистам всю необходимую им информацию".



