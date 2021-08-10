Ученые предупредили об изменениях климата, которые приведут к негативным последствиям, как в Украине, так и по всему миру

О том, к чему стоит готовиться пишет Hyser.ua.

Еще недавно глобальное потепление для многих было скорее предметом шуток, чем беспокойства. Но последние события показывают, что тут совсем не до смеха. Природные катаклизмы стали все чаще настигать различные страны. В то время как часть Германии утопала после сильных ливней, Турция и Греция сгорают в огне. И как рассказывают эксперты, что это только начало.

То же самое говорят и председатели ООН. Свои мысли они изложили в недавнем докладе.

Как говорится в обнародованном отчете, за период с 1970 года средняя температура на поверхности земного шара выросла значительно быстрее, чем за любой сопоставимый период последних 2000 лет.

Ситуация очень серьезная, и даже если сейчас человечество резко сократит выбросы парниковых газов, то климат окончательно восстановиться сможет только через 20-30 лет. И это только предварительные данные. По факту может понадобиться значительно больше времени.

По версии МГЭИК, в Европе, например, это приведет к еще более частым фазам экстремальной жары, засухе и проливным дождям. Города все чаще становятся зонами повышенных температур, превращаясь в так называемые "острова тепла".

Но больше всего от жары страдают южные регионы Африки и Средиземноморье. Хотя эти регионы и так отличаются высокими показателями температуры воздуха.

Кроме того эксперты предсказывают необратимое повышение уровня мирового океана, что в результате приведет к еще большим затоплениям. Если еще 80 лет назад масштабное затопление считалось "наводнением века", то довольно скоро для людей это будет нормальным явлением.

Над подготовкой материала работали около 230 ученых.