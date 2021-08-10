Политолог Тарас Загородний в своём блоге рассказал, что привело к инциденту с гранатой в Кабмине. По словам эксперта, это следствие неудачной политики власти.

«Это случилось неожиданно, когда человек, который воевал за нашу страну, а все пророссийские СМИ именно это и отмечают, потому что хотят сделать из него невменяемого, ворвался в Кабмин с боевой гранатой и требовал, чтобы на него обратили внимание», - отметил Загородний.

По словам эксперта, предыстория этого инцидента такова: бывшему военному не понравилось отношение власти к ветеранам и недостаток поддержки от страны.

«Отношение к воинам АТО, которые воевали, такое, что им не предоставляют психологическую поддержку. Человек работал ФОПом, сейчас ФОПов щемят, думая, что они такие богатые и могут отдавать деньги. У человека накипело и понятно, что эта тенденция плохая для власти», - отметил политолог.

По мнению Загороднего, такой инцидент – это естественная реакция общества на неудачную политику власти. По словам эксперта, народ нищает, а тарифы растут.

«Я ни к чему не призываю – это очень плохо, но наша власть, к сожалению, подталкивает людей к этому», - сказал эксперт.

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