Экономический эксперт Андрей Новак в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, почему Украине важно обсудить экономическое сотрудничество с Соединенными Штатами Америки во время визита президента Украины Владимира Зеленского к президенту США Джо Байдену.

"Эта встреча, президентов Украины и США, я бы сказал, она 50 на 50. Я имею в виду результативность. Буквально до последнего дня мы не можем прогнозировать, какие будут результаты. С формальной точки зрения, Офис президента Украины анонсирует, что будет подписано, уже подготовлено как минимум три таких документа-указателя", - сказал Андрей Новак.

Он отметил, что один из документов касается военного сотрудничества, хотя в этой сфере нет проблем между США и Украиной, и помощь растет.

"Другой вопрос, какие будут решения, меня больше интересуют экономические. Потому что политические вот эти общие декларации, мы понимаем, что это не работает. Работают экономические механизмы. Наиболее важные механизмы: для Украины важно, чтобы на украинский рынок зашли хотя бы 5-6 бизнес-китов. Крупнейших. Не важно, американских, американских, которые представлены в Европе, в Китае, в Японии, не имеет значения. Потому что в экономике все как в океане. Заплывают киты — за ними плывет меньшая рыбка", - добавил Новак.

По его словам, с украинской стороны должны быть подготовлены предложения для китов, и их нужно обсуждать в США. Без этого результативности встречи не будет.

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