Пенсионная форма в Украине - оставлять или отменять? Свое мнение по этому поводу высказал политолог Михаил Чаплыга в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua» с Любовью Завальнюк.

По словам гостя программы, солидарную пенсионную систему в том виде, в котором она существует сейчас в Украине, можно назвать накопительной. Попутно он вспоминает, что Польша пыталась ввести накопительную систему, но она проявила свою несостоятельность и пришлось возвращаться к солидарной. В Украине же, говорит Чаплыга, ситуация складывается так: «Если верить расчетам нашего правительства, то через 30 лет 60% украинцев, это больше половины, не будут иметь пенсию».

Следовательно, политолог размышляет над тем, нужно ли отменять пенсионную реформу. По его словам, отменить можно все - и пенсионную реформу, и медицинскую вместе с Супрун. «Избираем меня, я захожу в парламент, объявляю, что все козлы», - иронизирует эксперт.

Тем не менее, Чаплыга сомневается, что отмена реформ даст результаты. «Все отменим. Что дальше? Это изменит прошлое?», - справедливо спрашивает он.

По мнению политолога, все разговоры об отмене реформ являются популизмом. Он объясняет, что ошибки, совершенные в прошлом, имеют последствия сегодня. «Если я отменю что-то в прошлом — я никак не повлияю на факт того, что есть сегодня...», - рассуждает он.

Как сообщала Politeka, Завальнюк рассказала, какие этапы повышения пенсий запланировано правительством в 2021 году.

Также Politeka писала о том, что Павловский объяснил, как теперь будут начисляться субсидии и что изменилось.