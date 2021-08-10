Решение Совета нацбезопасности и обороны временно возложить обязанности председателя правления «Укрзалізниці» на министра инфраструктуры Александра Кубракова не решит проблему коррупции на предприятии. Об этом заявил сопредседатель партии «Наш край», народный депутат Украины Сергей Шахов.

По его словам, депутаты от «Нашего края» с трибуны Верховной Рады неоднократно обращались в правоохранительные структуры с требованием прекратить беспрецедентную коррупцию и откровенное разворовывание средств на «Укрзалізниці».

«Только за прошлый год, по выводам ВСК, компания из-за коррупции потеряла 8 млрд грн. Но вместо расследований и приговоров, СНБО временно передала правления «Укрзалізниці» министру инфраструктуры, что создает только опасный прецедент узурпации власти», — подчеркнул Сергей Шахов.

Как отметил нардеп, «Наш край» призывает власти не заигрываться во «временные администрации», а вместо этого провести открытый публичный конкурс на должность руководителя «Укрзалізниці». Кроме того, следует ввести эффективную систему мотивации, когда руководство госпредприятий получет премии пропорционально доходам компании в размере не более 1% от чистого дохода.

Напомним, Совет нацбезопасности и обороны поручил Кабинету министров возложить обязанности председателя правления «Укрзалізниці» на министра инфраструктуры Александра Кубракова.



