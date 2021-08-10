Состоится ли в августе эскалация конфликта с Россией? На этот вопрос ответил кандидат политических наук Алексей Якубин в программе «Главное» на канале «MY.UA».

По словам Якубина, эскалация конфликта с Украиной не выгодна сейчас России ни с позиции внешней политики, ни с внутренней. «Мне кажется, что это маловероятно, потому что не понятно, что Россия выиграет от этого», - рассуждает он.

Как отмечает гость программы, во внешней политике РФ сегодня можно видеть определенную разрядку, государство пытается наладить контакт с США, а потому любое обострение это может легко сорвать. Он объясняет, что в таком случае администрация Байдена не сможет отреагировать просто заявлениями, придется прибегнуть к другим мерам. «Поэтому в такой ситуации России выгодно сидеть тихо», - констатирует кандидат политических наук.

Кроме этого, акцентирует Якубин, РФ и так имеет внутренние проблемы. «Россия сейчас занята выборами в Госдуму, которые, судя по всему, легкими не будут», - подчеркивает он и добавляет, что не последнюю роль играет намерение поскорее закончить строительство «Северного потока-2».

При этом эксперт отмечает, что все разговоры о возможной эскалации в августе являются скорее порождением стереотипа, согласно которому август - сложный месяц для России. Тем не менее, он не видит никакой ни готовности Москвы для обострения, ни интереса в этом. Попутно Якубин вспоминает учения Си Бриз-2021, которые тоже не спровоцировали РФ на особую активность, если не учитывать инцидента с миноносцем «Дефендер».

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