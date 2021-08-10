В первой президентской речи Зеленскому написали, что он будет защищать всех украинцев, потому что он знает, что нас - 65 миллионов!

Как передает "Знай" об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.

За два года пр власти офис президента уже подкорректировал эту патриотическую позицию и призвал на Евро-2020 болеть за национальную сборную... аж 40 миллионов?!

Но это всего навсего проблема, а беда, что превращается в трагедию в другом - в бездарной социально-экономической и гуманитарной политике, которая побуждает активных людей искать счастья по свету!

Уже много сказано и написано о тысячах врачей , которые не получив внимания от собственного государства, поехали в Польшу, Чехию... где уважения к ним больше.

Сейчас же продолжается очередная волна украинской студенческой миграции в Польшу, Словакию, Венгрию, Чехию…

Как известно, в Польше сейчас уже учится около 40 тысяч студентов, что составляет около 55 процентов от всех иностранных студентов в этой стране.

Почему в этом году количество молодых украинцев, которые повезут деньги свои родителей в Польшу не уменьшится, а увеличится?

Дело в неадекватности использования инструмента ВНО, которое по своей природе правильное и полезное.

Вот решили образовательные чиновники математическое думание школьников спасать: объявили год математики и тотальное ВНО для всех по математике! Правда, забыли учителей переподготовить, соответствующие программы и учебники обновить и техническое оснащение с интернетом в кабинеты математики к каждой школе обеспечить.

Поэтому и получили результат - каждый третий выпускник не сдал ВНО по математике?! Но ведь специалисты сразу предупреждали об опасности тотального единого ВНО для всех! Было очевидно, что математика нужна, но тесты нужно было делать 2 уровней: для технических и гуманитарных специальностей.

Теперь об обязательном ВНО для поступления в магистратуру для всех специальностей.

Я уважаю значение английского языка, конечно после украинской. Но в результате имеем то, что большинство бакалавров аграрного направления, инженеров, учителей школ ... не прошли испытания на английском и поедут учиться в братскую Польшу или другие страны. Я здесь молчу о том, что ветеринары, агрономы, лесоводы или учителя физкультуры и труда... как-то могли бы работать без идеального знания английского, да и за годы магистратуры могли подтянуть этот главный предмет для наших рехформаторів на средства американских налогоплательщиков.

А теперь о требованиях вузов Польши для обучения украинцами:

обычный школьный аттестат с любыми оценками, деньги и собеседование на польском. Как показывает практика, первые два требования главные, потому что в течение первых месяцев обучения надо ходить на курсы по изучению польского языка.

Как видим, польские чиновники не занимаются поддержкой английского языка, а пропагандируют изучение своего - польского языка.

И конечно заботятся о национальной экономике и образовании - обучение в государственных вузах не менее 800 евро в год, в частных - от 1 000 евро!

Поэтому, пока украинские рехформаторы на международные и грантовые деньги осваивают миллионы долларов, проводя эксперименты над учителями и школьниками и закрывая школы, Польша радушно встречает наших абитуриентов и бакалавров!

И самое трагичное.

С каждым годом количество работников и студентов, которые покупают жилье и трудоустраиваются после окончания обучения в Польше, растет в геометрической прогрессии.