На должность главы Харьковской ОГА может претендовать экс-СБУшник Владимир Верхогляд, которого связывают с работой на ФСБ и «крышеванием» наркотрафика

Об этом сообщает «РБК-Украина».

В контексте наркотрафика Верхогляд засветился еще с 1990-х годов. Его основным активом той поры издание называет харьковское фармацевтическое предприятие «Здоровье», которое было способно изготавливать как лекарства, так и наркотики.

В журналистских расследованиях говорится также про его причастность вместе с главным налоговиком Харьковщины Станиславом Денисюком к трафику кокаина, связь с «черными дилерами», в частности, Бушей Шаркози, и контакты с Андреем Козарем, который во время работы в Харьковском ОБНОНе торговал трамадолом. Козарь затем стал соратником сепаратиста Евгения Жилина.

Репутация информатора ФСБ тянется за Верхоглядом с начала 2010-х годов. А связи его с российскими спецслужбами могут уходить еще в 1990-е годы, когда он начинал карьеру еще в КГБ СССР.

С его именем связывают слив в СМИ данных работников СБУ в 2011 году, после которого оставил свой пост руководитель Харьковского УСБУ Александр Полковниченко. Как сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в спецслужбах, организовать это мог Верхогляд, чтобы занять эту должность.

Вопросы журналистов вызвала и имущественная декларация Верхогляда, которую он впервые опубликовал в 2019 году. Все недвижимое имущество там записано на его жену. А это квартиры в Киеве и Харькове, загородные дома и земельные участки. Крупные суммы денег разделены между ним и супругой. Но есть информация, что он также владеет яхтой во временно оккупированном Крыму ценой от 2 млн долларов.

После Майдана Верхогляд был люстрирован. Он через суд добился отмены решения о люстрации и взыскал с государства 2,5 млн гривен. Его кандидатуру на пост главы Харьковской ОГА якобы лоббирует Илья Павлюк – бизнесмен, которого СМИ называют «королем контрабанды».

«Может ли подобный чиновник претендовать на то, чтобы возглавить приграничную с Россией область, со всеми своими связями с российскими спецслужбами, интересами в контрабанде и прочими темными делами – вопрос, скорее, риторический. Другое дело, на что готовы пойти силы влияния у власти, чтобы таки протянуть своего ставленника на эту должность», — резюмирует «РБК-Украина».