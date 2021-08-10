В чём состоит суть солидарной пенсионной системы? Свой взгляд на этот вопрос в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua» высказывает политолог Михаил Чаплыга.
«Когда мы говорим о солидарной системе, здесь ключевое слово – справедливость. Тут речь не о деньгах, а о государстве, об обществе, о людях. Солидарная пенсия поначалу, возможно, будет маленькой – мы ведь не волшебники, мы не можем наколдовать деньги. Но эта система будет солидарной и справедливой. В справедливой системе не могут существовать, например, члены Наблюдательных советов, им солидарность не нужна. Впрочем, и нам они сами не нужны – нужно только то, что они успели вывезти из страны. Для этого дела можно воспользоваться опытом России и Израиля – они вывезенные деньги возвращали очень жёсткими способами», - считает гость программы.
При этом самих людей, которые вывезли деньги из Украины, полагает он, необязательно возвращать, а тем более как-то наказывать.
«Таким людям можно оставить 10 процентов денег, но 90 процентов они пусть вернут в страну. В Украине есть люди, которые способны это обеспечить – они знают, по каким каналам движутся деньги, знают, как делаются подобные дела», - говорит Михаил Чаплыга.
Как сообщает Politeka, ранее политолог Тарас Загородний объяснил, какие условия нужны для того, чтобы в Украине действовала солидарная пенсионная система.
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Также Politeka сообщала, что журналистка Любовь Завальнюк заявила: украинским чиновникам выгодно уничтожение этой системы.