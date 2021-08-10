Ректор Одесского государственного университета МВД Вячеслав Аброськин, которого называют одним из кандидатов на пост главы Национальной полиции, скрывает подробности о своей работе в Крыму до и во время оккупации. Подробности рассказывает Znaj.ua со ссылкой на From-ua.

«Аброськин, рожденный в России в 1973 году, практически ничего не писал о своей работе и жизни в Крыму и в своей автобиографии сразу после учебы указывает работу в Донецкой области, словно Крыма в его жизни не было вообще», - пишет издание.

На момент оккупации Аброськин возглавлял Криминальную милицию Севастополя. По словам сослуживца, он не спешил принимать решение и ждал предложения от русских. «Поэтому вы нигде не прочитаете, как он боролся с оккупантами и что именно делал в Крыму несколько месяцев после прихода «зеленых человечков», - говорит он.

По информации издания, причиной замалчивания может быть тот факт, что Аброськина обвиняли в причастности к наркоторговле. В 2013 году и. о. начальника Севастопольского управления милиции Крайнюк информировал начальника департамента внутренней безопасности МВД в Севастополе Демина о том, что Аброськин крышует наркоторговлю и ведет роскошный образ жизни.

«Позже стало известно, что проверка внутренней безопасности в отношении Аброськина закончилась для него плачевно. В оперативном порядке были подвержены проверке его связи с ОПГ, в интересах которой он организовывал схемы «бесперебойных» поставок наркотиков в Крым. Аброськина по итогам расследования вызвали «на разговор» и предложили написать заявление «по собственному желанию». Довести начатое до конца крымской милиции и СБУ помешала аннексия полуострова», — утверждают СМИ.

После Крыма Аброськин был назначен главой Национальной полиции в Донецкой области, а затем стал первым замом главы Нацполиции. В тот период он стал фигурантом двух расследований ГБР.

Первое касалось криминального авторитета из России Виктора Панюшкина (Пана), которого, по информации источников, Аброськин освободил за взятку в 800 тысяч долларов.

Второе расследование Бюро ведет по факту приватизации Аброськиным служебной квартиры на Печерске. Оба дела до сих пор не закрыты.