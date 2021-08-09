Завтра, 10 августа планируется захват молодежного националистического хаба. Представители Нацкорпуса в своем Telegram призывают СМИ накануне обысков посетить хаб.

«Мы приглашаем всех желающих представителей СМИ посетить молодежный хаб сегодня, 9 августа, к возможному штурму, и лично убедиться, что на территории хаба нет никаких незаконных вещей, о которых завтра, предполагаем, уже готовятся писать телеграм-каналы Офиса президента и ватные СМИ. Мы открыты и готовы предоставить журналистам всю необходимую им информацию», - говорится в Telegram.

Как указано в публикации 10 августа силовые структуры планируют захватить молодежный националистический хаб. В Telegram подчеркнуто, что представители СМИ могут лично убедиться, что на территории хаба ничего запрещенного нет.

«По нашей информации, завтра, 10 августа, силовики планируют захват молодежного националистического хаба, который находится на базе завода «Атек». К штурму решили подготовиться очень серьезно: с привлечением спецподразделения «Альфа» и сотрудников главного управления СБУ. Что касается возможных «гостей» из правоохранительных структур – мы вас ждем», - подчеркивается в публикации.

Как сообщала Politeka, в Киеве презентуют план действий по деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий.

Также Politeka сообщала, что Нацкорпус требует от народных депутатов обнародовать последствия срыва спецоперации по «делу вагнеровцев».