Глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко в программе “Акценты” с Татьяной Резвин рассказал, что через штамм "Дельта" пандемия COVID-19 продлится еще на несколько лет.

"В настоящее время мы знаем, что “Дельта” намного агрессивнее и несет больше угрозы. Потому что он стал более заразным. У него увеличилась контагиозность, то есть, заразность. Возросло базовое репродуктивное число. Если предыдущие штаммы, которые циркулировали в прошлом году, индекс контагиозности, заразности, составлял 1,6. О чем это говорило, что от одного больного человека могли заразиться от 2 до 3 человек. От британского штамма индекс контагиозности составлял 3,6 и выше. То есть, от одного больного человека могло заболеть от 3 до 4 человек", - сказал Сергей Кравченко.

По его словам, сейчас от штамма "Дельта" могут заболеть от 5 до 6 человек. Также выросла трансмиссивность, то есть, инфекция стала быстрее передаваться. Это означает, что инфекционная доза может быть меньше.

"Значительно уменьшился инкубационный период. Если предыдущий инкубационный период составлял до 14 суток, то сейчас от 1 до 3, и довольно быстро начинает развиваться тяжелая форма болезни, которая требует госпитализации. Кроме того, значительно штаб "Дельта" помолодел. Начал поражать людей трудоспособного возраста и детей", - добавил Кравченко.

Он отметил, что из-за мутации снизилась эпидемиологическая эффективность вакцин, что означает, что люди могут болеть, однако в легкой форме. Однако во время болезни даже вакцинированные люди могут быть заразными.

"Как раз снижение эпидемиологической эффективности говорит о том, что, к сожалению, наши прогнозы, в настоящее время, не реализуются. Тем не менее, эпидемиологи надеялись, что со второй половины 2022 эпидемия пойдет на спад. Но как раз штамм "Дельта" внес свои коррективы. Мы понимаем, что эпидемиологическая эффективность вакцин снижается, и вакцинированные больные принимают участие в эпидемиологическом процессе распространения коронавирусной болезни COVID-19. Это говорит о том, что эпидемия еще на несколько лет увеличивается", - подчеркнул Сергей Кравченко.

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