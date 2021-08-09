Строить успешную жизнь нужно на основе благосостояния в отношениях с партнером. Так сказала нумеролог Нонна Мусалян в программе «My.ua».

Прежде всего Мусалян отмечает, что сейчас меняются эпохи: началась эра Водолея, происходят события, доминируют другие ценности. В частности в этом году, говорит она, ключевым фактором становятся семейные отношения. «2021 год – он именно про баланс женского и мужского, если брать метафизику чисел», - подчеркивает нумеролог.

Как она объясняет, разрушительные отношения, в которых нет удовольствия, любви и правды, ничего хорошего не дадут. Сейчас, подчеркивает Мусалян, самое важное - это баланс и общий язык в отношениях с партнером - от этого зависит успех и в других сферах. «Насколько искренне ваши отношения с партнером складываются, настолько у вас развивается бизнес и настолько вы богаты, здоровы и успешны», - объясняет нумеролог.

Итак, Мусалян делает вывод, что в этом году семейные отношения - это ключевой фактор успеха, именно на его основе сформируются и все другие аспекты благосостояния жизни человека.

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